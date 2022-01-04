بالفيديو | الإيرانيون يحيون في طهران ذكرى شهادة القائدين سليماني والمهندس

نظمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الاثنين، مراسم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما الثمانية، في مصلى الامام الخميني (قده) وسط العاصمة طهران.

وتمت المراسم بحضور رئيس الجمهورية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري العميد إسماعيل قاآني، رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، امين عام عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، امين عام كتائب سيد الشهداء أبو الاء الولائي، شخصيات حكومية وعسكرية ووفود اجنبية وعائلة الشهيد سليماني.

وفي كلمته خلال الاحياء، حذر السيد رئيسي، أمريكا من المماطلة في محاكمة ومعاقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، بعد جريمة الاغتيال الوحشية التي نفذت بأمر مباشر منهما في حق الفريق الشهيد قاسم سليماني، مؤكدا ان الشعب الإيراني سينتقم لدمائه الطاهرة قطعا.

وأشار السيد رئيسي الى ان مدرسة سليماني قائمة على مواجهة العدو والتضحية في سبيل الدفاع عن شعوب المنطقة، وانه كان قائدا عسكريا ودبلوماسيا في الوقت نفسه، لافتا الى ان أمريكا زعمت بانها ستقضي على قاسم سليماني باغتياله، لكننا نقول لهم بان سليماني ولد من جديد بعد جريمتكم النكراء”.

المصدر: يونيوز