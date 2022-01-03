بالفيديو | القوات اليمنية تضبط شاحنة إماراتية محملة بالأسلحة في البحر الأحمر

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذها عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة شحن عسكرية في المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر وتحديداً قبالة محافظة الحديدة أثناء قيامها بأنشطة عدائية. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع اليوم الاثنين، “إن هذه السفينة المعادية تحمل معدات عسكرية من آليات وأجهزة وغير ذلك من المعدات التي تستخدم في العدوان ضد الشعب اليمني”.

وأضاف، “منذ أسابيع وهذه السفينة الإماراتية خاضعة للرقابة من قبل قواتنا وقد نفذت أعمالا عدائية عدة ومارست أنشطة معادية في المياه الإقليمية اليمنية”. وأوضح العميد سريع، “خلال الأسابيع الماضية كانت قواتنا تراقب هذه السفينة وهي تتولى نقل كميات مختلفة من الأسلحة التي تستخدم في استهداف الشعب اليمني”.

وأكدت العميد سريع إن القوات المسلحة وتحديداً القوات البحرية وفي إطار مهامها الدفاعية عن المياه الإقليمية اليمنية كانت ولا تزال ترصد جميع الأنشطة العدائية للسفن الحربية التابعة للعدوان. ولفت العميد سريع إلى أن بعد عملية الرصد الدقيق لنشاط هذه السفينة ووجهتها وحمولتها صدرت التوجيهات بالاستيلاء عليها ضمن الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا، ونقلها إلى ميناء الصليف.

وفي الختام، أكد العميد سريع إن القوات المسلحة وهي تعلن تنفيذ هذه العملية العسكرية في عرض البحر ولأول مرة، فإنها بما قامت به إنما تمارس مهامها وواجباتها الدينية والوطنية تجاه الشعب اليمني، وهذه العملية ضمن تلك المهام والواجبات كمسؤولية من مسؤوليات القوات المسلحة التي منها حماية المياه الإقليمية اليمنية والرد على العدوان بما في ذلك الاستيلاء على سفن الأسلحة التي تستخدم أو سوف تستخدم ضد الشعب اليمني.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني