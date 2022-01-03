وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم بالضفة المحتلة

شارك فلسطينيون الاثنين في وقفة دعم واسناد للأسرى في سجون العدو الاسرائيلي، خاصة الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، ونظمت الوقفة أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وبالمناسبة، قال مدير عام نادي الأسير عبد الله زغاري “اليوم قد يكون صرخة النداء الأخير في ظل الموت المحدق الذي يمر به الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش منذ 140 يوما”، وأضاف “رغم ما يمر به أبو هواش إلا أن قلبه ما زال ينبض بالحرية والخلاص من هذا الظلم الجائر الذي يستخدمه الاحتلال بحق الأسرى”.

بدوره، قال الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان خلال مشاركته في الوقفة إنه “رغم المعركة الصعبة التي يخوضها الأسير خلال إضرابه عن الطعام إلا أن المعنويات تكون عالية”، وأضاف أنه “كما انتصر على السجان في إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 65 سينتصر الأسير هشام أبو هواش، ولن تطول محنته، وسينجلي ظلام السجن مهما طال”، وناشد “كل أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل السريع لإنقاذ حياة هشام أبو هواش”.

المصدر: وكالة وفا