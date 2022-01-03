عاصم عراجي : إقفال البلد بسبب ⁧‫كورونا‬⁩ كأس مر لابد للشرب منه

حذر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث للجديد أن متحور “أوميكرون” سريع الانتشار وعدد اصابته مرتفعة وهذا ما يتسبب بزيادة دخول المستشفيات وهذا ما يتخوف منه.

ولفت عراجي أنه في الايام القليلة المقبلة ستزيد عدد الاصابات بكورونا وكل شيء وارد وعلى الناس أن لا تطمئن .

ودعا المواطنين لتلقي اللقاح، مشيراً أنه سيتم تلقيح التلاميذ في المدارس بالاضافة لإقامة ماراتون اللقاح في جميع المناطق.

وأشار عراجي أن معظم المصابين الموجودين في المستشفيات غير ملقحين، محذراً أنه ممكن أن ترتفع نسبة الوفيات مع ارتفاع نسبة الاصابات بكورونا ولا نريد الذهاب إلى إقفال البلد ولكن كل شيء وارد وهو كأس مر لا بد للشرب منه، ولكن المسار الوبائي هو من يحدد مسار إقفال البلد.

المصدر: مواقع اخبارية