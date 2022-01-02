الصحة اللبنانية: نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، “استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 25 و29 كانون الأول، وأظهرت النتائج وجود ستمئة وخمس (605) حالات إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين 24 و48 ساعة كحد أقصى.

وجاءت نتائج 25/12/2021 (92 حالة إيجابية):

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (13 حالة إيجابية).

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 757 (حالتان إيجابيتان).

رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (أربع حالات إيجابية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (أربع حالات إيجابية).

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (تسع حالات إيجابية).

رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية).

رحلة طهران: الشركة الإيرانية رقم 661 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (خمس حالات إيجابية).

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 566 (ست حالات إيجابية).

رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 709 (جميعها سلبية).

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية).

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 533 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (أربع حالات إيجابية).

رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (حالتان إيجابيتان).

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 431 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة النجف: شركة UBD رقم 305 (جميعها سلبية).

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 305 (أربع حالات إيجابية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة عمان: شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية).

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة.)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (تسع حالات إيجابية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة برشلونة: شركة VY رقم 7620 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان).

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية).

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).

رحلة جدة: شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (حالتان إيجابيتان).

رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 26/12/2021 كالتالي: (111 حالة إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان).

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (تسع حالات إيجابية).

رحلة دوسلدورف: شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 757 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (ست حالات إيجابية).

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية).

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 533 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان).

رحلة بغداد: شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة TO رقم 3330 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 709 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (أربع حالات إيجابية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية).

رحلة هامبورغ: شركة EW رقم 7980 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة زيورتش: شركة LX رقم 222 (جميعها سلبية).

رحلة شرم: الشركة المصرية رقم 7301 (جميعها سلبية).

رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 272 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 264 (أربع حالات إيجابية).

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية).

رحلة ستوكهولم: شركة SK رقم 2967 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 230 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان).

رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 431 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة النجف: شركة UBD رقم 305 (جميعها سلبية).

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالتان إيجابيتان).

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (أربع حالات إيجابية).

رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 863 (حالتان إيجابيتان).

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 556 (خمس حالات إيجابية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (تسع حالات إيجابية).

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (سبع حالات إيجابية).

رحلة أمستردام: شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان).

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة أثينا: شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية).

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية.)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالتان إيجابيتان).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (سبع حالات إيجابية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة).

وجاءت نتائج 27/12/2021 كالتالي: (105 حالة إيجابية).

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 757 (حالتان إيجابيتان).

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية).

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (حالتان إيجابيتان).

رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية).

رحلة موسكو: شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية).

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (خمس حالات إيجابية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (خمس حالات إيجابية).

رحلة باريس: شركة TO رقم 3330 (حالتان إيجابيتان).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (حالتان إيجابيتان).

رحلة زيورتش: شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 264 (حالتان إيجابيتان).

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالتان إيجابيتان).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبي).

رحلة أربيل: شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان).

رحلة القاهرة: الشكة المصرية رقم 709 (حالتان إيجابيتان).

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).

رحلة ليون: شركة TO رقم 4960 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية).

رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (ثماني حالات إيجابية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (خمس حالات إيجابية).

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (حالتان إيجابيتان).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية).

رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (ست حالات إيجابية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية).

رحلة برلين: شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية).

رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 235 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (أربع حالات إيجابية).

رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (خمس حالات إيجابية).

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالتان إيجابيتان).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 431 (حالتان إيجابيتان).

رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 230 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (تسع حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (سبع حالات إيجابية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالتان إيجابيتان).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (خمس حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 863 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 28/12/2021 كالتالي: (142 حالة إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 757 (خمس حالات إيجابية).

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (أربع عشرة حالة إيجابية).

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية).

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية).

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية).

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 709 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (خمس حالات إيجابية).

رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (أربع حالات إيجابية).

رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية).

رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (ست حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (خمس حالات إيجابية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (خمس حالات إيجابية).

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 230 (حالتان إيجابيتان).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (حالتان إيجابيتان).

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية).

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 431 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة ستوكهولم: شركة SK رقم 2967 (جميعها سلبية).

رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية).

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (حالتان إيجابيتان).

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (سبع حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (ست حالات إيجابية).

رحلة بريمن: شركة SR رقم 220 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 1427 (جميعها سلبية).

رحلة تبليسي: شركة MEA رقم 2286 (جميعها سلبية).

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 282 (جميعها سلبية).

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية).

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 264 (جميعها سلبية).

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دوسلدورف: شركة DE رقم 868 (جميعها سلبية).

رحلة أمستردام: شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (خمس حالات إيجابية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (خمس حالات إيجابية).

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 556 (خمس حالات إيجابية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان).

رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (حالتان إيجابيتان).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (أربع حالات إيجابية).

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة موسكو: شركة SU رقم 510 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (إثنتان وعشرون حالة إيجابية).

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).

وجاءت نتائج 29/12/2021 كالتالي: (155 حالة إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (ست حالات إيجابية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (سبع حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 757 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة بوخارست: شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية).

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (تسع حالات إيجابية).

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7780 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (عشر حالات إيجابية).

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (أربع حالات إيجابية).

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية).

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 533 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة باريس: شركة TO رقم 3330 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 709 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية).

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية).

رحلة شرم: شركة MEA رقم 7301 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية).

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 230 (أربع حالات إيجابية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 431 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (ست حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 270 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (خمس حالات إيجابية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 264 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة برلين: شركة SR رقم 134 (حالتان إيجابيتان).

رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية).

رحلة طهران: شركة W5 رقم 5116 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان).

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية).

رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (ست حالات إيجابية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 1427 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (ثماني حالات إيجابية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 955 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 863 (أربع حالات إيجابية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالتان إيجابيتان).

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (أربع حالات إيجابية).

رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (إثنتان وعشرون حالة إيجابية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية).

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 309 (أربع حالات إيجابية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (تسع حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 264 (حالة إيجابية واحدة).

المصدر: الوكالة الوطنية