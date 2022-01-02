عالم يتوقع موعد انتهاء كورونا… هل “أوميكرون” آخر الطفرات؟

توقع الأستاذ بجامعة أرسطو في ثيسالونيكي باليونان ديموسثينس ساريانيس، أن تتباطأ “موجة العدوى بـ”أوميكرون” المتحور من كورونا بحلول 20 شباط ، والتي من المحتمل أن تكون آخر طفرة للفيروس، وبحسب ما افادت قناة “روسيا اليوم”.

وقال في تصريح لموقع “Newsbeast”: “سيستمر الاتجاه التصاعدي حتى 20-22 كانون الثاني المقبل، وسيصل متوسط المستوى الأسبوعي إلى 66 ألف إصابة.. من الناحية العملية، هذا يعني أنه قد تكون هناك أيام يكون فيها 80 ألفا أو حتى 100 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا يوميا”.

وأضاف “وهكذا، في 20 شباط (فبراير)، أي بعد شهر من ذروة موجة “أوميكرون”، سينتهي أوجها بالفعل، وعندها سيكون متوسط عدد الإصابات الأسبوعية 3500-4000 حالة، وبعدها ستكون نهاية أوميكرون”.

وتابع “جزء كبير من مجتمعنا سيكون لديه حصانة.. ربما سيكون هذا آخر تطور لفيروس كورونا”.

وقال العالم اليوناني: “ولكن حتى لو كان “أوميكرون” هو المتحور الأخير لفيروس كورونا، وهو ما نلاحظه، فمن المحتمل جدا ألا يسود منطق الاستسلام بأي حال من الأحوال، وأننا سنمرض جميعا بسهولة وينتهي بنا الأمر”.

ويعتبر ساريانيس أن “حساب متوسط المستوى الأسبوعي هو طريقة أكثر دقة من الطريقة اليومية”.

المصدر: مواقع اخبارية