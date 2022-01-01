الاحتلال الصهيوني يطلق النار من الأبراج الحدودية شرق قرية جحر الديك وحي التفاح بغزة (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2022 - 23:38

الاحتلال الصهيوني يطلق النار من الأبراج الحدودية شرق قرية جحر الديك وحي التفاح بغزة (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 52 mins 1 January، 2022
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