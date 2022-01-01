زحمة سير عند مدخل مدينة صيدا الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2022 - 16:26

زحمة سير عند مدخل مدينة صيدا الشمالي

منذ 41 mins 1 January، 2022
أخبار موقع المنار

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