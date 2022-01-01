الامم المتحدة والملف اليمني.. خلاصة الاستطلاع

طرح موقع المنار الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول تقييم دور منظمة الامم المتحدة ازاء اليمن الذي يعاني من الحرب والحصار. وجاء في النتائج:

منظمة الامم المتحدة تقوم ازاء الملف اليمني بدور:

سيء (97%)

جيد (3%)

عدد المشاركين: 1780

كان موقع المنار طرح اكثر من استطلاع حول دور الامم المتحدة ازاء ملف محدد في اليمن وكانت النتائج تشير الى تقصير بل تواطؤ احيانا. في هذا الاستطلاع تشير الاغلبية الساحقة من المستطلعين الى دور سلبي بل سيء للامم المتحدة ازاء اليمن ومعاناته المستمرة لسنوات حيث لم تقم بدورها المفترض بشكل جيد في وقف المعاناة الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان والحصار والعدوان رغم كل هذه السنوات مما يشير الى فشل ذريع وخضوع لما يسمى الدول الكبرى.