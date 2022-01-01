عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي يوسف الحساينة : ذكرى اغتيال الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس سوف تُزهر نصراً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2022 - 13:30

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي يوسف الحساينة : ذكرى اغتيال الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس سوف تُزهر نصراً

منذ 34 mins 1 January، 2022
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