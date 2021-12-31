إصابات بين الفلسطينيين باعتداءات للعدو الاسرائيلي في الضفة المحتلة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين برصاص العدو الإسرائيلي والعشرات بالاختناق الشديد جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات العدو لمسيرات تضامنية مع الأسرى في السجون الصهيونية ورفضا لاستمرار الاستيطان ونهب الأراضي المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال رفضًا للاستيطان الإسرائيلي حيث اصيب شابٌ بالرصاص الحي في قدمه والعشرات بالاختناق الشديد”، وتابعت “أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز بشكل مكثف تجاه المتظاهرين في بلدة بيتا الأمر الذي دفع المواطنين لرشقهم بالحجارة”.

وأضافت المصادر “في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية أفادت مصادر محلية أن طفل أصيب بالرصاص المطاطي خلال المواجهات التي اندلعت مع جنود الاحتلال الإسرائيلي”، وأوضحت أن “المسيرة تأتي رفضا لاستمرار الاستيطان الإسرائيلي في أراضي قرية كفر قدوم مؤكدين مواصلة المسيرات السلمية التضامنية حتى تحرير الأرض من المحتلين الإسرائيليين”.

المصدر: فلسطين اليوم