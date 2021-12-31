العدو الاسرائيلي يعرقل وصول المصلين الى المسجد الاقصى لأداء صلاة الجمعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2021 - 09:36

العدو الاسرائيلي يعرقل وصول المصلين الى المسجد الاقصى لأداء صلاة الجمعة

منذ 26 mins 31 December، 2021
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

عرقلت قوات العدو الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، ونصبت حواجزا عسكرية على جميع مداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال منعت حملة هوية الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى المبارك كما احتجزت عددا منهم”، وتابعت “قامت قوات الاحتلال بالتدقيق في هويات عشرات المواطنين قبل السماح لهم بالدخول إلى باحات المسجد”.

وشهد المسجد الأقصى منذ ساعات مبكرة توافد المئات من جموع المصليين من المقدسيين، ومن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48؛ لتأدية صلاة الجمعة.

المصدر: فلسطين اليوم

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