أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 31-12-2021

البناء

• قالت مصادر مالية إن التركيز الدولي المتلاحق على ملكية لبنان من الذهب ليس مجرد عمل تقني أو إعلامي، بل هو جزء من خطة لربط أي مساهمات دولية في خطة نهوض اقتصادية بجعل مخزون الذهب أحد مصادر تمويلها.

• قالت مصادر عسكرية إقليمية إن رداً على الغارة التي استهدفت مرفأ اللاذقية قيد التحضير وسيسبقه إعلان مواقف روسية- وسورية ترسم قواعد الاشتباك، ومنها خطوط حمراء لحركة الطيران الإسرائيلي ربما يستدعي تثبيتها إسقاط طائرة إسرائيلية أو أكثر.

النهار

• يتكتّم أحد الذين التقوا مرجعية حكومية سابقة عن مفاجآت قريبة قد تطلقها المرجعية إياها بعد الأعياد.

• تفرملت المساعي التي قام بها أكثر من طرف داخلي وخارجي لإصلاح ذات البَين داخل حزب عقائدي قديم.

• توقع وزير سابق ان تشهد المرحلة المقبلة عمليات اغتيال داخلية وخارجية تزيد الامور تعقيدا.

• بدأ نواب حاليون يرتّبون أوضاعهم في الخارج للإقامة وللعمل، بعد حسمهم خيار عدم ترشحهم للإنتخابات المقبلة، وهذا ما أبلغوه لرؤساء كتلهم.

• سأل مصدر سياسي عما اذا كان مرجع نيابي حمّل وزيرا سابقا زاره قبل يومين رسالة إلى مرجع رئاسي لتهدئة الخواطر قبل الإجابة على دعوة الاخير الى طاولة للحوار وقد تجنب الوزير السابق الاجابة عن سؤال في هذا الخصوص.

• يتولى وزير سابق محسوب على رئيس حزب ونائب حالي تقديم مساعدات إجتماعية وإنسانية ومالية، ما يطرح تساؤلات عن الأهداف الكامنة وراء هذه الخطوة.

اللواء

• فتكت متحورة أوميكرون بإحدى الوزارات على غفلة، لكن الأمر بقي قيد الكتمان..

• تلاحظ مصادر سياسية حالة من الإنكفاء لرئيس «تيار حليف» لإعتبارات، ما تزال طي الكتمان، أو «المجالس بالأمانات»!

• شدّد قيادي حزبي رفيع على عدم التعرُّض لمرجع كبير، مهما طرأ من مواقف، لعدم إعطاء فرصة، للخصوم في هذه المرحلة!

الجمهورية

• إستغرب مسؤول حزبي الهجوم الذي قام به رئيس تيار سياسي في كل الاتجاهات وقال: أعجب من طرف يهاجم الجميع فيما هو في الانتخابات يطلب دعمنا.

• إستمزج أحد القادة في الحرب اللبنانية آراء بعض أصدقائه حول خوضه استحقاق هيئة مدنية تابعة لإحدى الطوائف المسيحية.

• وصفت ردة فعل مرجع مسؤول بعد لقاء مع مرجع آخر بأنها كانت منسقة ومنظمة بشكل دقيق لتعطي مفعولها على أكثر من مستوى.

المصدر: صحف