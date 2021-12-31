باكستان: مقتل 4 أشخاص بانفجار في عاصمة ولاية بلوشستان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2021 - 02:38

باكستان: مقتل 4 أشخاص بانفجار في عاصمة ولاية بلوشستان

منذ 1 ساعة 31 December، 2021
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أفادت وسائل الإعلام الباكستانية بأن ما لا يقل عن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بانفجار وقع في مدينة كويتا عاصمة ولاية بلوشستان.

ونقلت صحيفة “أكسبريس تريبيون” المحلية عن رئيس مستشفى كويتا جاويد أختار قوله إن “ما لا يقل عن 4 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر في انفجار قرب مجمع سليم الطبي في كويتا”.

وذكرت الصحيفة أن رئيس وزراء بلوشستان مير عبد القدوس بيزينجو ندد بالانفجار وأعرب عن استيائه من تردي الإجراءات الأمنية في المدينة.

وأضافت: “أعرب بيزينجو عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى وطلب إبلاغ قائد شرطة الإقليم بالحادث”.

وأوضحت الصحيفة أن “سبب الانفجار لم يحدد بعد، وأن القوات الأمنية طوقت منطقة الانفجار وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، لكن هجمات سابقة مشابهة نفذها مسلحون وانفصاليون.

المصدر: وكالات

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