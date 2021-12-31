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December 31 2021 - 02:38

عشرات الجرحى في اشتباكات بين طالبي اللجوء والشرطة الفرنسية

منذ 1 ساعة 31 December، 2021
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أخبار دولية - فرنسا

وقعت اشتباكات بين الشرطة وعشرات طالبي اللجوء بعد تفكيك مخيم لهم بمدينة كاليه شمالي فرنسا، ما أسفر عن 18 جريحا.

وقالت الإدارة المحلية في منطقة باه دو كاليه إن “مواجهات وقعت بين الشرطة ومئات المهاجرين الذين تصرفوا بعدوانية كبيرة ورفضوا مغادرة مخيم للجوء أزالته الشرطة، حيث أصيب 15 شرطيا وضابطا”.

وقالت عضو في شبكة “هيومن راتيس اوبزرفرز” لوكالة “فرانس برس” إن “ثلاثة منفيين على الأقل جرحوا ونقلوا إلى المستشفى”.

وأشارت إلى أن خلال عمليات الإخلاء المتكررة “عادة ما يسمح للأشخاص بالمغادرة ومعهم مقتنياتهم لكن هذا الصباح أمرت الشرطة عمال النظافة بمصادرة كل شيء”.

وأوضحت مواجهة  وقعت”بين المنفيين الذين ألقوا الحجارة على الشرطة التي لجأت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع”.

ولا يزال مئات المهاجرين على ساحل شمال فرنسا بينهم العديد من العائلات آملين بالعبور إلى إنكلترا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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