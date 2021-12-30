“الجهاد”: تهديد الاحتلال لمجاهدينا بالضفة هو إفلاس بمواجهة شعبنا الذي لن يرفع راية الاستسلام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 30 2021 - 16:30

“الجهاد”: تهديد الاحتلال لمجاهدينا بالضفة هو إفلاس بمواجهة شعبنا الذي لن يرفع راية الاستسلام

منذ 12 mins 30 December، 2021
الجهاد الاسلامي
عربي وإقليمي - فلسطين

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أن “حملات اعتقال مجاهدي وقادة الحركة في الضفة الغربية المحتلة واقتحام بيوتهم وتهديدهم لن تكسرهم ولن تفت في عضدهم، بل ستزيدهم قوة وثباتا على مواقفهم الراسخة، مهما كلف ذلك من ثمن”.

وقالت الحركة في بيان لها الخميس إن “تهديد الاحتلال الاسرائيلي لمجاهدينا جنوب الضفة، بالاغتيال والقتل، إفلاس واضح في مواجهة شعبنا المجاهد الذي لم ولن يرفع راية الاستسلام حتى يحقق أهدافه في التحرير والعودة إلى دياره المسلوبة”.

وأشارت الحركة إلى أن “حملات اعتقال المجاهدين والقادة، جاءت عقب اللقاء الأمني الذي جمع رئيس السلطة محمود بعباس بوزير إرهاب العدو بيني غانتس، وفي هذا دلالة على حجم التنسيق الأمني البغيض بين الطرفين”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة