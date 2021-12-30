سوريا: قتلى وجرحى من مرتزقة الاحتلال التركي باقتتال بينهم في ريف حلب

قتل إرهابيان على الأقل وأصيب آخرون من مرتزقة الاحتلال التركي جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم بمنطقة الباب بريف حلب الشمالي في سوريا.

وذكرت وكالة “سانا” السورية للانباء أن “اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الرشاشة بين إرهابيي ما يسمى (فرقة الحمزة) بعد خلاف على تقاسم المسروقات والاستيلاء على أراض زراعية وممتلكات المواطنين في قرية التفريعة بمنطقة الباب بريف حلب الشمالي”.

وأشارت المصادر إلى أن “الاشتباكات تسببت بمقتل إرهابيين اثنين واصابة 4 آخرين وسط حالة خوف بين أهالي المنطقة جراء كثافة الرصاص العشوائي”.

المصدر: سانا