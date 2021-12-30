عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 30 كانون الأول 2021

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الأخبار

تفاهم مار مخايل: ما يريده حزب الله… وما لا يقدر عليه

مصارحة عونيّة للحزب: ما نقدر عليه وما لا نقبله!

عبّاس وغانتس يتبادلان الهدايا: تعقّب المقاومة مقابل تسهيلات اقتصادية

‫فروقات فواتير الاستشفاء من كورونا: عشرات ملايين الليرات

‫«فيينا» تدخُل صُلب الموضوع: تفاؤل بانفراجة قريبة

البناء

موسكو تتقدم بمشروع تسوية للضمانات النووية باستضافة مخزون التخصيب وأجهزة الطرد

بايدن وبوتين يتحادثان اليوم… وعباس وغانتس للتنسيق… والصدر نحو صيغة ثنائي

قاسم: مطمئنون للانتخابات… ولا تعنينا قضية الأغلبية… ولا شيء سيغير المعادلة

النهار



لبنان يودّع السنة بتسونامي الانهيار والانسداد

اللواء

تريث بالإقفال .. وعدَّاد كورونا يُسابق المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد

الانتخابات على السكة بعد توقيع المرسوم.. وإحباط تهريب كبتاغون بالحمضيات إلى الكويت

الجمهورية



عدوى الشلل من الحكومة الى المجلس

ضبط كبتاغون معد الى الخليج

جمود سياسي يرحّل صواعق الأزمة الى السـنة الجديدة .. ولا تفاعل مع الحوار الرئاسي

الديار



٢٠٢١ تصدّر ازماتها السياسية والمالية والصحية والامنية الى ٢٠٢٢

ملف العلاقات بين حزب الله و «التيار» انتقل الى السيد نصرالله وهواجس باسيل يعلنها الاحد

وزيرا خارجية ايران والسعودية في بغداد بعد الاعياد فهل تنعكس ايجابا على لبنان ؟

الاسرار



البناء

لفت انتباه إعلامي متقاعد أن أي من المحطات اللبنانية لم تجرؤ على تشريح الشريط الذي قال السعوديون إنه لمسؤول من حزب الله في اليمن على رغم أنه يوفر مادة ساخرة مليئة بالعناصر الجاذبة، وقال لو كان المصدر غير سعودي لتحول الشريط إلى مادة لبرامج ساخرة للضحك على مدى شهور

قال دبلوماسي قطري سابق أن تجربة حكومة بلاده مع الغضب السعودي وما تبعه خليجياً وصولاً للحصار الذي انضمت إليه دول مثل مصر علمها أن سياسة الاسترضاء تزيد الاستعلاء وترفع الشروط ولذلك أدارت قطر ظهرها وتركت الأمر للزمن فعادوا إليها من دون أن يشترطوا شيئاً.

الجمهورية

يعتقد أحد المسؤولين أن لبنان يقوم بما هو مطلوب منه لتعزيز علاقاته مع دول الخليج وينتظر من الجانب اآلخر ملاقاته في نصف الطريق.

لم يحسم تيار بارز بعد أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية على رغم الإتخابات الداخلية التي أجراها.

عمم حزب بارز على مسؤوليه وكوادره عدم إبداء أي رد فعل على مواقف هجومية ضده من بعض حلفائه، حيث سيأتي الوقت الذي نقول فيه كل شيء.



اللواء



توافرت معطيات دبلوماسية لجهات لبنانية أن تقدماً حقيقياً حصل في ما خص مفاوضات النووي، ومن هنا مظاهر الإرباك في المشهد المحلي!

بدأت جمعيات غير مسموع بها عرض برامجها للإعانات الاجتماعية بدءًا من شباط المقبل!

تتراكم المعاملات على نحو كارثي في إدارات الدولة، مما يؤثر سلباً، على الجباية، وعلى مالية الدولة، وانتظام عمل الموظفين أنفسهم..

المصدر: صحف