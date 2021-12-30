الصين تبنى أضخم سفينة حاويات في العالم

تسعى الصين لامتلاك مكان رائدة عالميا في العديد من المجالات الصناعية ومنها مجال صناعة سفن الحاويات، حيث كشفت النقاب عن أضخم سفينة حاويات في العالم.

ذكرت ذلك صحيفة “الشعب” الصينية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه تم إنزال سفينة حاويات تطورها إحدى الشركات التابعة للحكومة الصينية وتتجاوز سعتها إلى 24 ألف حاوية.

وقالت الصحيفة إن هذا السفينة هي أضخم سفينة حاويات في العالم، مشيرة إلى أنه تم إنزالها، أمس الأربعاء، في حوض بناء السفن في شانغهاي.

وأوضحت الصحيفة إن إنزال السفينة يجعل الصين تحقق تقدما كبيرا في مجال صناعة هذا النوع من السفن العملاقة.

ويصل طول السفينة الصينية إلى 399.99 مترا، بينما يصل ارتفاعها إلى 33.2 مترا.

المصدر: سبوتنيك