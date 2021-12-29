الطقس في لبنان غدا غائم مع إحتمال أمطار متفرقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة من دون تعديل في درجات الحرارة مع احتمال أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية صباحا.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب يوم الاربعاء ومن ثم يتأثر اعتبارا من يوم الجمعة بمنخفض جوي متمركز جنوب كريت يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر الى الاسبوع المقبل.

-معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، يتحول اعتبارا من الظهر الى غائم مع احتمال أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة من دون تعديل في درجات الحرارة مع احتمال أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية صباحا.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة في الفترة الصباحية لتعود وتنخفض بشكل سريع اعتبارا من بعد الظهر، تنشط الرياح وتبدأ الامطار المتفرقة بالتساقط في المناطق الداخلية وتدريجيا تمتد الى باقي المناطق. تتساقط الثلوج وتلامس 1700متر ليلا .

السبت: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة، تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وتلامس 1600 ليلا.

– درجات الحرارة على الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من 8 الى 12 درجة، في الداخل من 3 الى 14 درجة.

– الرياح السطحية: متقلبة ، سرعتها بين 10و 25 كلم/س

– الانقشاع: جيد إجمالا

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30و 70%

– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام