الخارجية الروسية: الوضع الأمني في أفغانستان لم ينهار بعد وصول “طالبان” إلى السلطة

لفت نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء، إلى أنه بعد وصول طالبان (حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية)، إلى السلطة، لم ينهار الوضع الأمني في أفغانستان. وقال المسؤول الروسي “كما نرى لم يحدث هناك انهيارا حادا للوضع الأمني بعد وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان”،

وأضاف سيرومولوتوف “نلاحظ أن السلطات الأفغانية الجديدة تبذل جهودا لضمان الأمن والاستقرار في البلاد، وتعطي تأكيدات، بأنه لن تكون هناك تهديدات أمنية لدول ثالثة من الأراضي الأفغانية”، مشيرا إلى أنه “بالطبع نحن ننتظر تطبيقا عمليا على هذا المسار”. وأردف “إننا نتابع عن كثب تطورات الوضع في أفغانستان، حيث توجد درجة عالية من التهديدات الإرهابية الصادرة عن أتباع “داعش” و”القاعدة” (جماعتان إرهابيتان محظورتان في روسيا)، الذين “استقروا” هناك، بما في ذلك لبلادنا ولدول آسيا الوسطى”. وختم سيرومولوتوف “على الرغم من عدم وجود حديث عن زيادة النشاط الإرهابي على حدودنا حتى الآن، إلا أننا مستعدون للمساعدة في تعزيز جهود مكافحة الإرهاب على المسار الأفغاني”.

المصدر: سبوتنيك