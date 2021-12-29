عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 29 كانون الأول 2021

العناوين

الاخبار

– قاعدة عوكر

– ولاء رئيس المحكمة العسكرية لم يشفع له مقابل طلبات الغرب: قائد الجيش يطيح شحادة انتقاماً

– هل يطيّر الحاكم شركة التدقيق مجدداً؟ سلامة «يمتثل» لـ «الفاريز»: «داتا» اللحظات الأخيرة!

– ‫يأس إسرائيلي من تحوّل أميركي | تل أبيب لواشنطن: لا حرب… حتى لو فشلت «فيينا»

– المقاومة تتوقّع مغامرة إسرائيلية: الردّ حاضر… وغير مألوف

البناء

– توافق أميركي إيراني على التقدّم للوصول إلى اتفاق في فيينا… وتشكيك “إسرائيلي”

– الدفاع الروسية: الغارة “الإسرائيلية” استغلت عبور طائرة روسية… فماذا بعد؟

– دعوة عون للحوار: جنبلاط لأولوية الحكومة وميقاتي لإدراج العلاقة بالسعودية

الديار

– بعبدا تترقب ردود فعل القيادات قبل تحديد موعد للحوار

– حزب الله يلتزم الصمت ويرفض ان يكون من يفجر تفاهم «مار مخايل»

– قائد الجيش: المسّ بمعنويات العسكريين غير مسموح اطلاقاً

النهار

– ميقاتي بعد عون للحوار وقرار التعطيل ثابت

– أضرار مادية كبيرة في ثاني قصف إسرائيلي لمرفأ اللاذقية.

– كورونا :2280 اصابة جديدة و15 وفاة

الجمهورية

– ميقاتي يتمسك بسلامة “والتيار” لكف يده

– 2022 من يوقف النزيف

– الصحة العالمية :”أوميكرون” ستزيد حالات الإستشفاء

اللواء

– هل حان وقت فك الارتباط بين باسيل وحزب الله؟!

– تراشق بالمراسيم بين عون وبري.. وميقاتي لن يُقيل سلامة أو يدعو لجلسة تذهب بالحكومة

– قصف إسرائيلي يستهدف للمرة الثانية مرفأ اللاذقية

الاسرار

البناء

– توقعت مصادر سياسية أن تلقى دعوة رئيس الجمهورية للحوار تشجيعاً دولياً بعكس ردود الفعل الداخلية غير المشجعة، وقالت إن الاهتمام الخارجي قد ينقل المؤتمر بمشاركة دولية وإقليمية ولما بعد الانتخابات النيابية في الوقت الباقي من ولاية رئيس الجمهورية تحضيراً للانتخابات الرئاسية في ضوء مناخ التسويات الإقليمية

– تعتقد جهات دبلوماسية غربية أن أعقد الملفات أمام أي مشاريع مقبلة للتسويات في المنطقة لا يزال الملف السوري حيث تحتشد مصالح وقوات تخص مجموع الدول والقوى والأزمات المعنية بكل الملفات الساخنة وخصوصاً اتصال الوضع في سورية بحجم ودور كل من تركيا وإسرائيل والجماعات الكردية والإرهابية

الجمهورية



– تؤكد شخصية وسطية في مجالسها إستحالة التقريب بين مرجعين كبيرين ونقل عنها قولها: إن حل قضية فلسطين أسهل من حل الخلاف بينهما.

– قال زوار دولة غربية مؤثرة على لبنان إن أحد مسؤوليها الذي زار بيروت أخيراً عاد بانطباعات جيدة يمكن البناء عليها.

– يتفاءل مسؤول كبير في احتمال أن يشهد مطلع العام الجديد فتح ثغرة في جدار بعض الأزمات من دون أن يعني ذلك حلا شاملاً للأزمة.

النهار

– وقع امنيون في حيرة من امرهم اثر تلقيهم صباحا تعليمات بملاحقة صرافين لا يعملون وفق منصة “صيرفة” وصدور تعميم مصرف لبنان مساء اليوم نفسه الذي يسمح بشراء الدولار وفق المنصة وبيعه بسعر السوق السوداء لدى الصيارفة تحقيقا لمنفعة صغيرة للموظفين

– ينقل بأن لقاء عقد بين أحد المطارنة ووزراء ونواب حاليين وسابقين من تيارين مختلفين متخاصمين، كان ودياً وغلب عليه الطابع الاجتماعي

– بدأت الهجرة من الشباب اللبناني بإتجاه دول محسوبة على الإتحاد السوفياتي السابق وصولاً إلى دول إفريقية وآسيوية بعد التشدد في تأشيرات الدخول الى الولايات المتحدة الاميركية واوروبا

اللواء

– تبيّن لمعنيِّين أن اقتراحاً فرنسياً شغل مواقع التواصل الاجتماعي بإرسال قوات إلى لبنان يعود تاريخه إلى آب من العام 2021 لمناسبة زيارة إلى مرفأ بيروت الذي تعرض لإنفجار قبل عام.

– لاحظ مستهلكون للمحروقات، لجوء بعض المحطات في العاصمة ومناطق أخرى للتلاعب بالعدادات، وغير ذلك، الأمر الذي يستدعي تدخلاً من وزارة الاقتصاد وهيئة حماية المستهلك.

– يجري التداول في غرف مغلقة بسطو «جهة نافذة» على خزانات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وتحويلها لمناطق معينة، وحجبها عن الأحياء التي تتغذى منها؟!

المصدر: صحف