الصحة المصرية: تسجل 809 إصابات بفيروس كورونا و28 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاربعاء، تسجيل 809 إصابات جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 383003 من ضمنهم 318456 حالة تم شفاؤها، و21667 حالة وفاة”.

وأعلنت وزارة الصحة في مصر، بوقت سابق، اكتشاف أول 3 حالات إصابة بمتحور “أوميكرون” لفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة إنه ومن خلال رصد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور، ومن خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناء على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور “أوميكرون” ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها.

وأكدت أنه تم عزلهم واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

المصدر: وكالة سبوتنيك