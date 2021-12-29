وفد من حماس يزور كنيسة دير اللاتين شرق مدينة غزة مهنئًا بأعياد الميلاد

زار وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، كنيسة دير اللاتين شرق مدينة غزة مهنئًا المسيحيين الفلسطينيين بمناسبة أعياد الميلاد. وأكد الوفد، الذي ترأسه القيادي بالحركة باسم نعيم، تضامن حماس مع المسيحيين في وجه اعتداءات الاحتلال، ومنعهم من السفر للاحتفال بالعيد في بيت لحم.

من جهته، ثمّن راعي كنيسة دير اللاتين الأب يوسف أسعد زيارة وفد قيادة حماس للكنيسة. وقال راعي الكنيسة، “هذا يثبت دائمًا أننا في خندق واحد، وحالة وحدة بالتعاون والمحبة من أجل المواطن الفلسطيني في كل فلسطين وغزة بشكل خاص”.

وأوضح أسعد أن “تعاون المسيحيين بغزة مع قيادة حماس يأتي من أجل الإنسان؛ كي يحيا العدل والسلام والفرح”.

المصدر: يونيوز