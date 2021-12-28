قوى الامن: توقيف شخص استأجر سيارة وسرقها طالبا مبلغا ماليا لإعادتها

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “بعد ادعاء أحد المواطنين ضد المدعو: م.ع (مواليد عام 1982، لبناني) بجرم سرقة سيارة نوع “هوندا”، وذلك من خلال استئجارها منه، وعدم إعادتها.

وبعد تلقي المدعي اتصالا هاتفيا من أشخاص مجهولين، مفاده أن السيارة متواجدة بحوزتهم في منطقة البقاع، ويمكنه استعادتها مقابل دفع مبلغ 3000 دولار أميركي.

بتاريخ 2/12/2021، استدرجت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، المدعى عليه إلى مدينة صيدا، ونصبت له كمينا محكما، حيث تمكنت من توقيفه.

تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر، ومذكرتي توقيف بجرم استعمال مزور.

أودع الموقوف القطعة المعنية، للتوسع في التحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف جميع المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام