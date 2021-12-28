قوى الامن: توقيف شخص استأجر سيارة وسرقها طالبا مبلغا ماليا لإعادتها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 28 2021 - 11:50

قوى الامن: توقيف شخص استأجر سيارة وسرقها طالبا مبلغا ماليا لإعادتها

منذ 1 ساعة 28 December، 2021
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “بعد ادعاء أحد المواطنين ضد المدعو: م.ع (مواليد عام 1982، لبناني) بجرم سرقة سيارة نوع “هوندا”، وذلك من خلال استئجارها منه، وعدم إعادتها.

وبعد تلقي المدعي اتصالا هاتفيا من أشخاص مجهولين، مفاده أن السيارة متواجدة بحوزتهم في منطقة البقاع، ويمكنه استعادتها مقابل دفع مبلغ 3000 دولار أميركي.

بتاريخ 2/12/2021، استدرجت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، المدعى عليه إلى مدينة صيدا، ونصبت له كمينا محكما، حيث تمكنت من توقيفه.

تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر، ومذكرتي توقيف بجرم استعمال مزور.

أودع الموقوف القطعة المعنية، للتوسع في التحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف جميع المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة