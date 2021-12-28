عدوان إسرائيلي يستهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري

نفذ كيان العدو الإسرائيلي عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.

وذكر مصدر عسكري سوري أنه حوالي الساعة :213 من فجر اليوم الثلاثاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.

وأشار المصدر إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة ولا يزال العمل مستمراً لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان.

إلى ذلك، قال قائد فوج إطفاء اللاذقية الرائد مهند جعفر إن فرق الإطفاء تواصل العمل على إخماد النيران المشتعلة في ساحة الحاويات بالميناء جراء العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن المواد المستهدفة في الحاويات هي عبارة عن زيوت وقطع غيار الآليات والسيارات.

وفي السياق، أشارت وكالة سانا إلى تضرر مشفى الندى وبعض المباني والمحال التجارية المجاورة للمرفأ جراء العدوان الإسرائيلي.

وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي نفذ في السابع من الشهر الجاري عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.

المصدر: سانا