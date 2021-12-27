فرنسا تعلن إجراءات مشددة لمواجهة كوفيد-19 وتستبعد فرض حظر تجول ليلة رأس السنة

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الإثنين، تشديد إجراءات مواجهة تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد، وذلك عبر عدد من الإجراءات بينها إعادة فرض إجبارية ارتداء الكمامات في الشوارع، لكنها استبعدت فرض حظر تجول ليلة رأس السنة.

وأعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس، في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع مجلس دفاعي مخصص للأزمة الصحية ترأسه الرئيس ماكرون، عن إعادة إجبارية وضع الكمامات في شوارع المدن المزدحمة، بجانب طلبه من الشركات تطبيق العمل عن بعد لثلاثة أيام على الأقل أسبوعيا.

لكن كاستيكس استبعد خلال المؤتمر فرض حظر تجوال ليلة رأس السنة، داعيا المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة.

كما أعلن أيضا عن عن منع التجمعات في الداخل التي يتخطى عدد المشاركين فيها ال2000 شخص والتجمعات في الخارج التي تتخطى ال5000 شخص.

وشملت الإجراءات أيضا منع تقديم وجبات الطعام في قاعات السينما والقطارات، بجانب منع تناول الطعام أو الشراب وقوفا على الأقدام في المقاهي والمطاعم وحصرها فقط للجالسين.

وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي أيضا أن التلاميذ سيتوجهون إلى مدارسهم في الموعد المحدد في الثالث من يناير المقبل.

وواصل حديثه بالقول إن معدل الإصابات بكوفيد-19 الأسبوعي في البلاد وصل إلى معدلات غير مسبوقة منذ بدء تفشي الوباء.

وتجاوزت أعداد الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا أكثر من 9 ملايين حالة، من بينهم أكثر من 122.6 ألف وفاة.

المصدر: وكالة سبوتنيك