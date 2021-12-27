اعترافات خلايا إرهابية نفذت عدة اغتيالات وتفجيرات في العاصمة السورية

ألقت الإستخبارات العسكرية السورية القبض على خلايا إرهابية تابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة )، وكانت هذه الخلايا قد نفذت عدة اغتيالات وتفجيرات في العاصمة السورية دمشق، ابرزها اغتيال الشيخ عدنان الأفيوني مفتي دمشق في الشهر العاشر من العام ٢٠٢٠، وآخرها كان التفجير الإرهابي لحافلة نقل موظفين مدنيين تابعين لمؤسسة الإسكان العسكري، في ٢٠ تشرين الاول من العام ٢٠٢١ ما اسفر عن استشهاد ١٤ مواطنا وجرح ٣ آخرين.

التفاصيل في الفيديو تظهر الاشخاص المنفذين وتتحدث عن المخططين وسط اعترافات أدلى بها أفراد الخلية الارهابية المقبوض عليها في دمشق.

كما يظهر الفيلم شهادة امرأة شاركت في نقل المعلومات وتجنيد اشخاص لصالح الخلايا الارهابية.