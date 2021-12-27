وفد من حزب الله وبلدية الهرمل زار أحد الأديرة مهنئا بالميلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2021 - 16:00

وفد من حزب الله وبلدية الهرمل زار أحد الأديرة مهنئا بالميلاد

منذ 2 ساعة 27 December، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

زار وفد من حزب الله ومن بلدية الهرمل ومن أهالي حي الحارة “دير أخوات يسوع الصغيرات” في الهرمل، مهنئا بذكرى ميلاد النبي عيسى بن مريم(ع).

وتمنى إمام مسجد الإمام زين العابدين في حي الحارة الشيخ عبد الكريم فلا باسم الوفد أن “يجعل أيامنا ومستقبلنا مستقبل خير وعافية وأن يرفع هذه الغيمة عن بلدنا وشعبنا وأهلنا”.

وقال الشيخ فلا إن “هذا الدير والمقيمات فيه منذ ما يقارب السبعين عاما هم من أهل البلد ولهم علينا حق الجيرة في كل وقت وليس في المناسبات فقط، فنحن منهم وهم منا نتشارك معا أفراحنا وأتراحنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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