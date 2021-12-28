أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 28-12-2021

الأخبار

عون يهاجم المنظومة التي تمنع المحاسبة وتعطّل المؤسّسات

الملهاة السعوديّة: كيف تَخسر حرباً نفسيّة؟

«سوسيتيه جنرال» يبيع مصرفه الأردني بـ 185 مليون دولار

النهار

عون يستعين على تبعات العهد بدعوة حوارية

العراق إقرار نتائج الانتخابات وتحالف الفتح يقبل القرار

اللواء

رسالة باهتة لعون تنعى وحدة الدولة وتتبنى اللامركزية المالية والإدارية!

مرسوم الانتخابات في مرمى بعبدا.. وإرباك رسمي في مواجهة الموجة -4 من كورونا

الجمهورية

تحددت الإنتخابات فماذا عن التوترات؟

مآسي ما بعد بعد رأس السنة

إيران نركز على الضمانات ورفع العقوبات

الديار

عون «يصارح» ولا يقدم حلولا: اتهام «للمنظومة» ودعوة متاخرة للحوار!

حزب الله: اتهامات الرياض «تافهة» لا تستحق الرد.. لا وساطات حكومياً

الانتخابات في 15 ايار والحريري عائد قريبا.. الكونغرس يتوقع «حربا ثالثة»

البناء

فيينا تتقدم في مساري العقوبات والالتزامات… ومورا: الأفق مفتوح للاتفاق

العراق يبدأ مسار الحكومة… والمقداد: لا مشكلة مع بيدرسون بل مع تركيا

عون لحوار وطني… ومولوي للانتخابات في 15 أيار… وسباق مع كورونا

المصدر: صحف