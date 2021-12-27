إيران والعراق يوقعان اتفاقية تخص “الربط السككي” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 27 2021 - 11:18

إيران والعراق يوقعان اتفاقية تخص “الربط السككي”

منذ 54 mins 27 December، 2021
8-1610548307
العراق - عربي وإقليمي

أعلن وزير الطرق الايراني رستم قاسمي، عن التوقيع مع الجانب العراقي اتفاقية الربط السككي بين منطقة “شلمجة” الحدودية مع محافظة البصرة.

وأوضح الوزير قاسمي من العاصمة العراقية مساء الاحد، أن “الاتفاقية التي تم ابرامها اليوم حددت شهرا واحدا لبدء العمليات الانشائية تحت اشراف شركة السكك الحديد الايرانية ونظيرتها العراقية”.

وأشار الى أن “الجانبين سيطلقان شركة موحدة لتنفيذ المشروع الذي يستهدف نقل الركاب والانشطة التجارية”، مؤكداً “اهمية الاجتماع الذي عقد اليوم مع رئيس الوزراء العراقي الذي أدى دعمه للمشروع ابرام اتفاقية الربط السككي بين شلمجة الواقعة جنوب غرب ايران مع البصرة”.

من جهة ثانية، أعلن عن “اعتزام مضاعفة الرحلات الجوية بين ايران والعراق من حجمها الحالي البالغ نحو 100 رحلة”.

المصدر: السومرية نيوز

التعليقات

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة