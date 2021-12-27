قوى الامن: توقيف عصابة سرقة أسلاك كهربائية عن الشّبكة العامّة في الضّاحية الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2021 - 11:18

قوى الامن: توقيف عصابة سرقة أسلاك كهربائية عن الشّبكة العامّة في الضّاحية الجنوبية

منذ 37 mins 27 December، 2021
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: بتاريخ 21-12-2021 أوقفت دوريّة من مفرزة طوارئ الضاحية في وحدة الدّرك الإقليمي، عند مستديرة الجندولين، المدعو:
ع. س. (مواليد عام 1999، سوري الجنسيّة) للاشتباه به بسرقة أسلاك كهربائية، تم ضبطها بحوزته.

بالتحقيق معه من قبل فصيلة الأوزاعي، اعترف بإقدامه وآخرَين، على تنفيذ سرقات عديدة طالت أسلاك كهربائية عن الشبكة العامّة العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، منها 4 عمليات قاموا بها مؤخراً في محلّة أوتوستراد الأسد. كذلك اعترف بتعاطي المخدّرات، وتبين أنّه من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة.

بنتيجة المتابعة، تمّ تحديد مكان إقامة شريكّيه في الأوزاعي، حيث داهمت قوّة من الفصيلة المذكورة منزلَيهما، وتمكنت من توقيفهما، وهما شقيق الموقوف وصهره:
– خ. س. (مواليد عام 1996، سوري)
– م. ك. (مواليد عام 1990، لبناني)

وقد اعترفا بما نُسِب إليهما، وبتعاطيهما المخدّرات أيضًا.

أودعوا مع المضبوطات، القضاء المختص، بناءً على إشارته”.

المصدر: قوى الامن الداخلي

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