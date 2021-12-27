مادورو يعلن عن زيارة لإيران “قريبا جدا” لتوقيع اتفاقيات جديدة وتسريع عمليات التعاون – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2021 - 08:40

مادورو يعلن عن زيارة لإيران “قريبا جدا” لتوقيع اتفاقيات جديدة وتسريع عمليات التعاون

منذ 2 ساعة 27 December، 2021
مادورو
أخبار دولية - فنزويلا

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه سيزور إيران قريبا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات جديدة مع طهران التي أصبحت أكبر حليف لبلاده.

وقال مادورو خلال مقابلة مع قناة الميادين الفضائية باللغة الإسبانية جرى بثها لاحقا في التلفزيون الحكومي الفنزويلي “أنا ذاهب إلى طهران قريبا جدا في زيارة اقترحها الرئيس (إبراهيم) رئيسي حتى نلتقي شخصيا لإجراء محادثات وتوقيع اتفاقيات جديدة، وتسريع عمليات التعاون”.

وعززت فنزويلا وإيران علاقاتهما منذ العام الماضي.

وتلقت حكومة مادورو معدات مهمة لصناعتها النفطية من إيران والتي حصلت في المقابل على خام وموارد أولية أخرى من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ولعبت إيران دورا حاسما في زيادة إنتاج فنزويلا من النفط في عام 2021.

المصدر: وكالة رويترز

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