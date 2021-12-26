لقاءات سياسية حوارية لحزب الله في صيدا عرضت الاوضاع والمستجدات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2021 - 23:58

لقاءات سياسية حوارية لحزب الله في صيدا عرضت الاوضاع والمستجدات

منذ 2 ساعة 26 December، 2021
لبنان

أعلنت منطقة صيدا في حزب الله في بيان، أنها “نظمت خلال شهر كانون الاول الحالي سلسلة من اللقاءات السياسية الحوارية الموسعة مع عدد من النواب والأكاديميين والإعلاميين والمحللين السياسيين وأبرزهم: النائب الدكتور علي فياض، النائب أمين شري، رئيس المركز الاستشاري للبحوث والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله، عضو المجلس السياسي لحزب الله حسن حدرج، الإعلامي غسان جواد، رئيس مركز باحث للدراسات الإستراتيجية الدكتور يوسف نصر الله، الدكتور علي ضاهر من المجلس السياسي لحزب الله، شملت مدينة صيدا وبلدات عين الحلوة، عنقون، كفرحتى، قناريت، حارة صيدا، الغازية، وزيتا.
وقدم جميعهم عرضا وافيا حول المستجدات السياسية كافة محليا وإقليميا ودوليا، وخصوصا ما يتعلق بالازمة اللبنانية الحالية، في حضور عدد كبير من الفاعليات الاجتماعية والاختيارية من المنطقة. وفي ختام كل لقاء، دار نقاش وحوار واسع حول مواضيع الساعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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