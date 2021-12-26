الكرملين: روسيا لم تبادر أبدا بالاعتداء على أحد

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم السبت غياب أي مخططات عدوانية لدى روسيا.

وقال بيسكوف في تصريحات لقناة “روسيا 1” التلفزيونية ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تفكر في الخطوات المحتملة لدول أخرى: “روسيا لم تبادر أبداء في الاعتداء على أحد”.

وكان بيسكوف أكد سابقا أن المزاعم حول خطط لدى روسيا لـ “غزو أوكرانيا” ليست سوى ادعاءات لا أساس لها وهدفها هو تصعيد الوضع.

مع ذلك لم يستبعد بيسكوف احتمال وقوع استفزازات لغرض تبرير هذه المزاعم، محذرا من أن محاولات حل الأزمة بالقوة في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) ستكون لها عواقب وخيمة.

وأضاف أن موسكو تجهد لمساعدة كييف في تسوية النزاع في دونباس، مؤكدا تمسك بلاده بالجهود الدبلوماسية المبذولة لحل النزاع في دونباس ضمن “صيغة النورماندي” (روسيا، ألمانيا، فرنسا، أوكرانيا) ونصوص اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية هذه النزاع.

المصدر: وكالات