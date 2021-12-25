أمير عبد اللهيان: تطوير العلاقات مع الجيران أولوية للحكومة الايرانية

اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان تحسين وتطوير العلاقات مع الجيران من أولويات السياسة الخارجية للحكومة الايرانية الجديدة ، وأكد على المكانة الخاصة لسلطنة عمان بين الجيران.

وجاء تصريح امير عبداللهيان اليوم السبت لدى استقباله مساعد وزير الخارجية العماني للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة الحارثي ، المتواجد في طهران لحضور اجتماع اللجنة المشتركة للمشاورات الاستراتيجية .

واعتبر وزير الخارجية الايراني، خلال الاجتماع ، تحسين العلاقات مع الجيران وتوسيعها بأنها من أولويات السياسة الخارجية لحكومة آية الله السيد إبراهيم ريسي ، وشدد على المكانة الخاصة لسلطنة عمان بين جيرانها.

كما أكد أمير عبد اللهيان على ضرورة بذل جهود ثنائية للنهوض بحجم العلاقات التجارية بين البلدين الى مستوى العلاقات الودية بين البلدين.

وشدد وزير الخارجية الايرانية على أن الجمهورية الإسلامية ملتزمة بالحوار وتبني الحلول السياسية لحل المشاكل الثنائية والإقليمية ، وأكد استعداد ايران للتفاوض مع دول المنطقة لتحسين العلاقات الثنائية.

وأعرب أمير عبد اللهيان عن أمله في تهيئة الارضية اللازمة لانهاء الازمة في اليمن من خلال جهود جميع دول المنطقة ، وخاصة إيران وسلطنة عمان .

بدوره أعرب مساعد وزير الخارجية العماني الحارثي خلال اللقاء عن أمله في أن تنهي الأزمة اليمنية على وجه السرعة ، مضيفا أن بلاده ترحب بالسبل السلمية والتفاوضية للحد من المشاكل الإقليمية.

المصدر: وكالة فارس