السودان: قطع الانترنت عن الهواتف المحمولة قبيل انطلاق مظاهرات في الخرطوم

قطعت السلطات السودانية الانترنت عن الهواتف المحمولة وذلك قبيل انطلاق مظاهرات من المقرر أن تتوجه اليوم السبت نحو القصر الرئاسي للمطالبة بسلطة مدنية كاملة، بحسب ما افاد مصادر محلية.

وقالت المصادر “من المنتظر أن تخرج مظاهرات حاشدة اليوم السبت في الخرطوم، تلبية لدعوات منظمات ونقابات للمطالبة بسلطة مدنية كاملة ومحاكمة من أجرموا في حق الشعب”.

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا الجمعة، دعا فيه إلى تنظيم مظاهرات مليونية “لتركيع الطغاة الغاشمين، وتقديمهم للمحاكمات، على ما اقترفوا من جرائم بحق شعبنا الأبي، وتأسيس سلطة الشعب المدنية الكاملة”.

المصدر: روسيا اليوم