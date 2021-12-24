اصابتان بالرصاص في مواجهات عدة بالضفة المحتلة

أصيب عددٌ من المواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي ظهر الجمعة خلال مواجهات اندلعت مع المواطنين في قرى ومدن مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. وخرج المواطنين بمظاهرات عفوية بعد أداء صلاة الجمعة تضامنًا واسنادًا للأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي اللاتي يتعرضن لأبشع أصناف الاهانة والإذلال وانتهاك حرماتهن. ففي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة استقبلتها قوات الاحتلال بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ما أدى إلى اصابة مواطنين بالرصاص. وفي محيط جبل صبيح في بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت وابلًا من قنابل الغاز تجاه الشبان.

وفي الوقت ذاته انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة في دوار المنارة وسط مدينة رام الله تضامنًا واسنادًا للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم