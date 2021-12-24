الولايات المتحدة.. إلغاء أكثر من 100 رحلة طيران في أعياد الميلاد بسبب تفشي “أوميكرون” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2021 - 11:30

الولايات المتحدة.. إلغاء أكثر من 100 رحلة طيران في أعياد الميلاد بسبب تفشي “أوميكرون”

منذ 2 ساعة 24 December، 2021
مطارات نيويورك_1
أخبار دولية - الولايات المتحدة

ألغت شركة “يونايتد إيرلاينز” إحدى أكبر شركات الطيران الأمريكية، أكثر من 100 رحلة طيران عشية عيد الميلاد بسبب نقص الموظفين جراء تفشي المتحور “أوميكرون” وزيادة الإصابات بالفيروس.
وقالت الشركة في بيان: “نأسف لاضطرارنا إلى إلغاء بعض الرحلات، ونبلغ مسبقا العملاء المتضررين. ونعتذر عن ذلك، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادة حجز (التذاكر) لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، وإرسالهم (إلى الأماكن التي خططوا لها) لقضاء عطلتهم”.
وتعد الأيام التي تسبق عيد الميلاد الأكثر ازدحاما من حيث عدد الركاب، كما هو الحال في يومي 2 و3 يناير، عند عودة الناس بعد احتفالات عيد رأس السنة.

المصدر: تاس

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