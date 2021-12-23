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December 23 2021 - 23:40

مستوطنون يحطمون شواهد قبور و 125 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة

منذ 2 ساعة 23 December، 2021
نابلس
عربي وإقليمي - فلسطين

أصيب نحو 125 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل،بأن 42 مواطنا بينهم صحفي أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و83 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إضافة لإصابة مواطنين بحروق، خلال المواجهات التي شهدتها القرية.

وأوضح أن الطواقم الطبية قدمت العلاج لطفلة أصيبت بحالة عصبية إثر هجوم المستوطنين على منزل عائلتها. وأشار جبريل إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بقنبلة صوت، وأخرى تابعة لمستشفى النجاح الوطني بقنبلة غاز.

هذا، وحطم مستوطنون، مساء اليوم الخميس، شواهد قبور في قرية برقة، شمال غرب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن المستوطنين حطموا عددا من شواهد القبور في إحدى مقابر القرية في الأراضي القريبة من مستوطنة “حومش” المخلاة.

المصدر: وكالة وفا

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