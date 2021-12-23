الرئيس الايراني: انسحاب القوات الأمريكية من العراق هو نتيجة مقاومة الشعب العراقي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2021 - 20:20

الرئيس الايراني: انسحاب القوات الأمريكية من العراق هو نتيجة مقاومة الشعب العراقي

منذ 51 mins 23 December، 2021
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي يلتقي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران
ايران - عربي وإقليمي

أعلن الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي خلال لقاءه وزير الخارجية العراقي  فؤاد حسين في طهران أن السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية هي دعم الاستقرار والأمن في العراق.

واضاف السيد رئيسي نحن نعتبر أي انعدام للأمن في العراق بمثابة انعدام للأمن في بلدنا، قائلا: يمكن أن تحدث الاحتجاجات ضد الانتخابات في أي حكومة ديمقراطية، ولكنه من المهم أن تتم الاحتجاجات وأن یکون التعامل معها في إطار الإجراءات القانونية.

كما أشاد وزير الخارجية العراقي خلال الاجتماع بسياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة بقوة لاستقرار وأمن العراق.

يذكر أن وزير الخارجية العراقي سبق له أن التقى حسين أمير عبد اللهيان، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية لوزير الخارجية العراقي “فؤاد حسين” في مبنى وزارة الخارجية الايرانية في طهران، ومن ثم اجريا جولة من المحادثات.

المصدر: وكالة مهر الايرانية

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