بايدن حول الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024: “إذا سمحت صحتي بذلك”

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يخطط للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024 إذا سمحت صحته بذلك.

وأضاف بايدن، أمس الأربعاء، خلال مقابلة مع ديفيد موير بثتها قناة “ABC” الأمريكية: “نعم أخطط للترشح.. لكن انظر، أنا أحترم القدر كثيرا. لقد تدخل القدر في حياتي مرات عديدة. إذا كنت في صحة جيدة، سأشارك مرة أخرى”.

وسأل موير بايدن، الذي سيبلغ 81 عاما في يوم الانتخابات الرئاسية المقبلة، عما إذا كان سيرشح نفسه حتى لو كان ذلك يعني إعادة المنافسة مع الرئيس السابق دونالد ترامب. ابتسم قبل الرد: “أنت تحاول إغرائي الآن”.

وأضاف: “بالتأكيد، لماذا لا أنافس دونالد ترامب إذا كان هو المرشح؟”، وأشار إلى أن ذلك سيزيد من احتمالات الترشح.

المصدر: وكالات