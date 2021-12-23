أبزر أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 23-12-2021

البناء

• توقعت مصادر يمنية تصاعداً في المواجهات على الجبهات العسكرية ونقلات نوعية في الهجوم على مأرب وعبر الحدود البرية السعودية، ولم تستبعد تطوراً جديداً في استهدافات الصواريخ البالستية والطائرات اليمنية المسيرة في منطقة الخليج

• قالت مصادر احصائية أن تصويت المغتربين في دوائر الانتخابات كالمقيمين سيشمل حوالى 100 ألف ناخب، بسبب تباعد المسافات التي يفترض بالناخبين قطعها للتصويت، وأن توازنات الانتخابات الماضية ستحكم 80 في المئة منها، بينما 20 ألف صوت ستتوزع على 15 دائرة لن تؤثر في الشكل الذي يتم تداوله

اللواء

• يهتم ملحقون بمعلومات سرّبت عن دور خفيّ لجهة دولية، ساهمت في إحباط صفقة – التسوية، قبل ساعات من قرار سلطة قضائية

• لوحظ أن طموحات الوزراء التقنين، لا تقتصر على البرامج في وزاراتهم، بل تهدف إلى خدمة التزاماتهم، تجاه من رشّحهم في الداخل أو الخارج..

• تحول عوائق دستورية، دون منع إقالة موظفين كبار، بقرار من مجلس الوزراء، لأسباب تتعلق بطبيعة المناصب التي يشغلونها، ما لم تكن الأسباب بالغة الثبوتية والقوة..

الجمهورية

• وصفت مراجع ديبلوماسية تحرك أحد كبار المسؤولين بتقدير لافت لانه كان سبباً في تطيير صفقة خطيرة.

• نفت مراجع ديبلوماسية تورط مسؤول كبير غير لبناني في تطويق حركة معارض له في زيارته الى بيروت.

• قالت مصادر تيار بارز إن موقف رئيس تيار الأخير ليس نهائياً والموقف الحاسم سيكون شاملاً في مطلع السنة الجديدة.

المصدر: صحف