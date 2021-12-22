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December 22 2021 - 19:44

اليمن: قوى العدوان خرقت اتفاق الحديدة وطائراتها شنت غارات على عدة مناطق

منذ 25 mins 22 December، 2021
يمن
اليمن - عربي وإقليمي

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الأربعاء 37 غارة جوية على مناطق متفرقة في مأرب والجوف ونجران.

وقال مصدر أمني يمني إن “طيران العدوان شن 27 غارة جوية على البلق في مديرية الوادي و4 غارات جوية على مديرية صرواح وغارتين على مديرية الجوبة في محافظة مأرب”، وأضاف أن “طيران العدوان الغاشم شن ثلاث غارات على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بالجوف وغارة جوية على الأجاشر قبالة نجران”.

من جهة ثانية، قال مصدر يمني في الحديدة إن “قوى العدوان ارتكبت 140 خرقا لاتفاق التهدئة بينها زحف في حيس وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء الفازة وحيس و65 خرقا بقصف مدفعي و46 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

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