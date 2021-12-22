حماس: المقاومة في الضفة تتصاعد.. والعدو يخطئ باعتدائه على الاسرى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 22 2021 - 15:36

حماس: المقاومة في الضفة تتصاعد.. والعدو يخطئ باعتدائه على الاسرى

منذ 2 ساعة 22 December، 2021
علم حماس
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران الاربعاء أن “الفصائل الفلسطينية بعثت برسائل لكافة الاطراف الاقليمية الباحثة عن الاستقرار في المنطقة أن الخيارات مفتوحة مع الاحتلال الاسرائيلي في ظل استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والتي كان أخرها الاعتداء على الاسيرات داخل السجون”.

وقال بدران إن “المقاومة في الضفة تتصاعد وهناك حالة تراكمية مضى عليها سنوات لتعطي رسالة لكل من حاول طمس المقاومة في الضفة، مبيناً ان المخزون البشري في الضفة لا ينضب والعملية التي وقعت بالأمس ليست ببعيدة عما يجري السجون والضفة”.

وأوضح بدران ان “الاحتلال يُخطئ في كل مرة بهجومه على الأسرى على اعتبار انه لن يكون هناك رد”، وشدد على ان “الاسرى ليسوا لوحدهم، حيث ان الفصائل تداعت لوضع الخطط للتصدي للاعتداءات”، واعتبر ان “الاعتداء على الأسرى خط أحمر ولكن هذه المرة  كان للملف حساسية مختلفة وخاصة ان الاعتداء كان على الأسيرات في سجن الدامون وهو أكثر خطورة”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة