مصلحة الابحاث الزراعية: منخفض جوي بارد الاثنين والثلاثاء والثلوج على 1400 متر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2021 - 18:54

مصلحة الابحاث الزراعية: منخفض جوي بارد الاثنين والثلاثاء والثلوج على 1400 متر

منذ 32 mins 19 December، 2021
مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
لبنان

أشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، في آخر تحديث لها عن توقعات حال الطقس لليومين المقبلين، الى أن “درجات الحرارة تنخفض الاثنين مع منخفض جوي قوي اعتيادي بارد، وتهطل أمطار غزيرة يرافقها برق ورعد وتتساقط حبات البرد وتحدث سيولا، كما ستتساقط الثلوج ليلا على 1400 متر وتصل مبدئيا الى 1000 متر في البقاع ممزوجة بالماء صباح الثلاثاء، مع رياح تتراوح سرعتها ما بين 30 و55 كلم بالساعة، وتستمر الأمطار يوم الثلثاء مع تساقط للثلوج على 1400 متر”.

ونبهت المصلحة السائقين الانتباه ليل الاثنين على طرق ضهر البيدر وترشيش، كما يتوقع هطول بين الـ 40 الى 50 ملم من الأمطار.

مع الإشارة الى ان سرعة الرياح التي سجلت منذ الساعة الثامنة من مساء أمس السبت وحتى الثامنة من صباح اليوم الاحد تراوحت سرعتها ما بين 25 و50 كلم/ساعة كحد أقصى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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