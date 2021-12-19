إجلاء نحو 140 عاملا من منجم للفحم في روسيا بعد انطلاق أجهزة الإنذار بالحريق

أفادت وسائل الإعلام الروسية بإجلاء نحو 140 عاملا من منجم فحم بمقاطعة كيميروفو في سيبيريا، فور انطلاق أجهزة الإنذار بالحريق في المنجم.

ونقلت وكالة “تاس” عن مصدر في أجهزة الطوارئ تأكيده أن العمل جار على إجلاء 139 عاملا من المنجم الذي يحمل اسم العالم أناتولي روبان، لافتا إلى أن النيران اندلعت وفقا للمعطيات الأولية في ممر لا يجري استخدامه حاليا داخل المنجم.

وأوضحت “تاس” لاحقا أنه لم يتم العثور على أي حريق داخل المنجم بعد، بل اشتغلت أجهزة الاستشعار بدرجات الحرارة ومستوى ثاني أكسيد الكربون، وأن أحدا لم يصب بأذى.

وأكدت وكالة “نوفوستي” أن 120 من العمال قد صعدوا إلى سطح الأرض من المنجم، فيما لا تزال عملية الإجلاء مستمرة.

وأكد متحدث باسم “شركة الفحم للطاقة في سيبيريا-منطقة كوزباس” التي تشغل المنجم أن إجلاء العمال بدأ بسبب رصد سخون طبقة الفحم الحجري داخل المنجم، مشيرا إلى أنه تم تفعيل خطة طارئة لإزالة عواقب الحادث.

المصدر: وكالات