الهند تختبر صاروخا باليستيا من الجيل الجديد

قالت وزارة الدفاع الهندية إنه “تم اختبار الصاروخ الباليستي من الجيل الجديد قادر على حمل رؤوس نووية”.

وذكرت الوزارة أن “الإطلاق تم في صباح السبت من جزيرة عبد الكلام في خليج البنغال”، وتابعت “تم رصد مسار ومعايير عمل الصاروخ في جميع مراحل تحليقه، عن طريق القياس عن بعد وبواسطة الرادار والمحطات الكهروضوئية والسفن بعيدة المدى”.

وأضافت الوزارة “حلق الصاروخ وفقا للمسار المحدد له، ونفذ بدقة عالية كل معايير الطيران المحددة له”، ولفتت الى “الصاروخ هو صاروخ باليستي، يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين مع نظام ملاحة وتوجيه مزدوج”.

المصدر: روسيا اليوم