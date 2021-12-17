الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 وفيات و333 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2021 - 17:44

الصحة الفلسطينية: تسجيل 4 وفيات و333 إصابة جديدة بكورونا

منذ 2 ساعة 17 December، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الجمعة انه تم تسجيل 4 وفيات و333 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و363 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة أنه “تم تسجيل 3 حالات وفاة في الخليل وحالة في بيت لحم نتيجة الإصابة بالفيروس”، وأوضحت أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 56، ضواحي القدس 8، الخليل 58، طوباس 5، رام الله والبيرة 43، جنين 12، نابلس 12، سلفيت 1، طولكرم 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 135”.

ولفتت الكيلة الى أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 53، ضواحي القدس 6، الخليل 60، طوباس 2، رام الله والبيرة 50، جنين 19، نابلس 17، طولكرم 3، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 150”.

المصدر: فلسطين اليوم

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