موسكو: طالبان لا تحتاج لأسلحة والأمريكيون تركوا لها ما يكفيها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2021 - 15:42

موسكو: طالبان لا تحتاج لأسلحة والأمريكيون تركوا لها ما يكفيها

منذ 1 ساعة 17 December، 2021
طالبان
أخبار دولية - روسيا

أعلن  المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، أن الحديث عن بيع أسلحة روسية لحركة طالبان “ليس إلا ضرباً من الهراء”. وأضاف كابولوف، رداً على طلب للتعليق على أنباء نشرتها وسائل إعلام غربية تفيد بأن موسكو قد تزود طالبان بالسلاح “هذا غباء مطلق، لا يمكن أن يستوعبه الرأس. طالبان لا تحتاج إلى أي أسلحة، لديها ما يكفي من السلاح. لقد ترك الأمريكيون الكثير من الأسلحة هناك، وهو يكفي لدولتين”.

وأعرب عن خشيته من أن تضطر طالبان بسبب قلة المال لبيع هذه الأسلحة لكل من يرغب، وخاصة المنظومات المحمولة المضادة للطائرات، والتي على الأغلب تركها الأمريكيون بعد فرارهم. وقال كابولوف “لا قدر الله، أن تقع هذه المنظومات في أيدي الجماعات الإرهابية من كل الأطياف من أوروبا إلى إفريقيا، عند ذلك ستظهر مشكلة كبيرة”.

المصدر: روسيا اليوم

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